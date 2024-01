Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schultresor geknackt

Lindlar (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 14 Uhr und Freitag (29. Dezember), 13 Uhr sind Kriminelle in das Gymnasium in der Voßbrucher Straße eingestiegen. Durch ein Fenster gelangten de Täter in das Schulgebäude, wo sie diverse Schränke im Lehrerzimmer durchwühlten. Die Täter öffneten mehrere Büroräume, teilweise gewaltsam und hatten es schließlich auf Tresore im Büro des Schulleiters abgesehen. Sie schafften es, einen Tresor aufzuhebeln und steckten sich das dort aufbewahrte Geld ein. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

