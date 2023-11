Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231124-2: Seniorin in Parkhaus überfallen

Pulheim (ots)

Ermittler suchen Zeugen

In einem Parkhaus in Pulheim hat ein bislang unbekannter Mann am Donnerstagvormittag (23. November) eine Frau (75) ausgeraubt. Nachdem sein Trickbetrugsversuch misslang, soll er die Seniorin bedrängt und ihr die Geldbörse abgenommen haben. Alarmierte Polizisten fahndeten nach dem Flüchtigen und nahmen eine Anzeige auf.

Laut ersten Erkenntnissen soll die 75-Jährige gegen 11.40 Uhr zu ihrem geparkten Auto im Parkhaus an der Farehamstraße gegangen sein. Hier habe sie ein Mann angesprochen und behauptet, dass ihr Auto Öl verliere. Er soll sogar einen verschmierten Lappen in den Händen gehalten haben. Seine Hilfe habe die Frau abgelehnt und sei weiter zu ihrem Wagen gegangen. Dort soll sie der Unbekannte dann gegen die Karosserie gedrückt haben. Der Mann sei von kleiner Statur gewesen. Auffällig war, dass ihm einige Zähne gefehlt haben sollen.

Hinweise von Zeugen zu dem Täter oder verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 21 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

