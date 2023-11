Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231123-3: Polizei fahndet nach vermisst gemeldeter Ronja B.

Pulheim (ots)

Fahndungsbild der Gesuchten

Mit einem Foto fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis nach der als vermisst gemeldeten 12-jährigen Ronja B. aus Pulheim. Die Schülerin ist etwa 160 Zentimeter groß, hat blond-braune Haare mit lila gefärbten Spitzen und eine schlanke Statur. Zuletzt war sie mit einer schwarzen Bomberjacke bekleidet auf deren Kapuze der Schriftzug "Chapter" aufgebracht ist. Zudem trug sie eine braune Jogginghose und weiße Schuhe der Marke "Nike".

Ein Foto des Mädchens ist im Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht. Das Bild steht unter dem folgenden Link zum Download bereit: https://polizei.nrw/fahndung/120489

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verließ das Kind am Dienstagmittag (21. November) gegen 12.15 Uhr ihre Wohnanschrift in unbekannte Richtung. Die Vermisste nutzt regelmäßig öffentliche Verkehrsmittel.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 fragen: Wer hat Ronja seit dem 21. November gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nehmen die zuständigen Kriminalbeamten unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Bei Antreffen bittet die Polizei um unverzügliche Mitteilung direkt über den Polizeinotruf "110". (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell