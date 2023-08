Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Oberachern - Roller-Duo unter Alkoholeinfluss

Achern, Oberachern (ots)

Eine 44 Jahre alte Rollerfahrerin ist am Donnerstagabend auf der Oberacherner Straße auf dem Weg in Richtung Kappelrodeck in einer Linkskurve gestürzt und musste von Helfern des Rettungsdienstes mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie sich bei einem Atemalkoholtest zeigte, dürfte vorheriger Alkoholkonsum seinen Teil zum Kontrollverlust des Zweirades beigetragen haben. Mit mehr als 0,8 Promille stand neben der medizinischen Versorgung auch die Erhebung einer Blutprobe bei der 44-Jährigen auf dem Programm. Zur Überprüfung, ob der Roller möglicherweise schneller als die erlaubten 25 Stundenkilometer auf den Tacho bringt, wurde das Gefährt sichergestellt. Im Falle einer Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit stehen der Frau überdies Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ins Haus. Gleiches Schicksal blüht einem begleitenden 24-Jährigen. Er kam zwar mit seinem Roller nicht zu Fall, dennoch stand auch er mit etwa 0,5 Promille unter Alkoholeinfluss und ist ebenso, wie die Gestürzte, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

/wo

