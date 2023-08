Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Nonnenweier - Überholmanöver endet an Leitplanke - Kautionen erhoben

Schwanau, Nonnenweier (ots)

Das unachtsame Überholen eines Omnibusses hat am Donnerstagmorgen zwei Autofahrern aus dem Nachbarland nicht nur einen erheblichen Sachschaden an ihren Fahrzeugen, sondern überdies auch eine zu begleichende Kaution in dreistelliger Höhe eingebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren die beiden 23 und 40 Jahre alten Autofahrer von Erstein kommend über die Grenze nach Deutschland und fuhren auf der kerzengerade verlaufenden L100 einem Omnibus hinterher. Beide fassten wohl gegen 8:45 Uhr im gleichen Moment den Entschluss, den vorausfahrenden Bus überholen zu wollen. Während der unmittelbar hinter dem Bus fahrende Peugeot-Lenker ausscherte, tat ihm das der als zweites Auto hinter dem Bus folgende KIA-Fahrer gleich. Letztendlich haben es weder der Peugeot-Fahrer noch der KIA-Lenker geschafft, den Bus zu überholen. Stattdessen stießen die beiden Autofahrer auf der Gegenfahrspur zusammen, verloren jeweils die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schlugen in der Leitplanke ein. Unter dem Strich stehen zwei schrottreife Autos, die abgeschleppt werden mussten oder in Zahlen ausgedrückt: Ein Gesamtschaden an Autos und Leitplanken von rund 30.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall nach aktuellen Feststellungen niemand.

/wo

