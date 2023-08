Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Emotionen schaukelten sich hoch

Offenburg (ots)

Die Emotionen zweier Verkehrsteilnehmer haben sich am Donnerstagmittag in der Altenburger Allee hochgeschaukelt und mündeten letztlich in mutmaßlichen Beleidigungen und einer Körperverletzung. Ursächlich dürfte nach bisherigen Erkenntnissen das Aufeinandertreffen der beiden 26 und 27 Jahren Autofahrer an der Engstelle der Einmündung der Weizer Straße in die Altenburger Allee gewesen sein. Dort schafften es die beiden Protagonisten nicht, mit ihren Fahrzeugen aneinander vorbei zu kommen, was zunächst zu einem Streitgespräch und in der Folge dann zu Beleidigungen und einem Schlag des älteren gegen den jüngeren führte. Unter Strich steht ein Ermittlungsverfahren gegen die Beteiligten, geführt von den Beamten des Polizeireviers Offenburg.

/wo

