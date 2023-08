Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Radfahrer streift Pkw

Gernsbach (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem 70-jährigen Radfahrer und einem Fahrzeug kam es am Donnerstag in Gernsbach. Gegen 10:45 Uhr befuhr der besagte Radfahrer die Straße "Weinauer Hof" von Gernsbach kommend in Richtung Gaggenau-Hörden. Hier soll er aufgrund geringer Fahrbahnbreite beim Auffahren auf die Brücke den Seitenspiegel eines Pkw gestreift haben. Die 40-jährige Lenkerin des Ford war zuvor entgegen eines Durchfahrverbots auf die Brücke aufgefahren. Durch den Kontakt zwischen Fahrrad und Pkw kam es im Zuge dessen zum Sturz des Radfahrers. Der 70-Jährige erlitt leichte Verletzungen und erhielt vor Ort eine medizinische Erstversorgung. Der Sachschaden an dem Ford dürfte nur gering sein. Ob ein Schaden am Fahrrad entstand, ist bislang noch nicht geklärt. Die Unfallaufnahme wurde von den Beamten des Polizeireviers in Gaggenau übernommen.

