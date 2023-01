Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruchsdiebstahl in Gaststätte in Kirkel-Altstadt

Kirkel (ots)

Am Morgen des 16.01.2023, gegen 01:45 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Gaststätte in der Bexbacher Straße in Kirkel Altstadt. Nachdem sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Gastraum verschafft hatten, brachen sie dort mehrere Musik- und Spielautomaten auf. Des Weiteren haben die Täter einen im Gastraum aufgestellten Zigarettenautomaten aufgebrochen und anschließend in der Ortsstraße in ihr mitgeführtes Fluchtfahrzeug verladen, mit welchem sie sich schlussendlich in Richtung Kirkel Limbach entfernten. Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen älteren, silberfarbenen Opel mit Homburger Kreiskennzeichen gehandelt haben. Täterbeschreibung: Täter 1 (Fahrer, ca. 180cm, schlank, dunkle Kleidung, Sneaker, Sturmhaube), Täter 2 (ca. 170cm, schlank, dunkle Kleidung, Sturmhaube).

Die genaue Schadenshöhe ist bislang unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell