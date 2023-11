Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231122-2: Unbekannte sprengten Zigarettenautomat auf - Zeugensuche

Wesseling (ots)

Polizeifahndung in drei weiteren Fällen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei Unbekannten, die in der Nacht zu Mittwoch (22. November) einen Zigarettenautomaten in Wesseling aufgesprengt haben. Die etwa 185 Zentimeter großen und schmalen Männer sollen zur Tatzeit dunkel gekleidet gewesen sein und Kapuzen über ihren Köpfen getragen haben. Zudem sollen sie eine Sporttasche dabeigehabt haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ein aufmerksamer Zeuge rief gegen 2.30 Uhr die Polizei. Er habe im Bereich der Straße "Hessenweg" einen Knall gehört und kurze Zeit später Beschädigungen an einem Zigarettenautomaten gesehen. Zwei Verdächtige seien in Richtung der Straße "An der Elsmaar" davongelaufen.

Polizisten fahndeten umgehend nach den Tätern. Weitere Beamte stellten vor Ort fest, dass der Automat offen Stand, beschädigt war und unter anderem eine Geldkassette und Zigarettenpackungen aus dem Inneren des Geräts herausgefallen waren. Sie stellten die Gegenstände sicher. Zudem bemerkten die Uniformierten, dass ein Auto, das in der Nähe des Automaten geparkt war, beschädigt wurde. Sie nahmen eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung auf.

Einige Tage zuvor haben Polizisten bereits Ermittlungen zu beschädigten Automaten im Bereich Wesseling aufgenommen. Aufmerksame Zeugen riefen am Samstag (18. November) gegen 2 Uhr die Polizei. Zwei dunkel gekleidete Verdächtige sollen aus dem Parkhaus geflüchtet sein, nachdem sie Gegenstände in das Treppenhaus des Gebäudes geworfen haben. Die alarmierten Beamten stellten in einem Parkhaus an der Bonner Straße im Erdgeschoss Rauch und einen beschädigten Parkautomaten fest. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter versucht haben den Automaten aufzusprengen. Sie sicherten Spuren am Tatort und kontrollierten zwei Personen, die in der Nähe des Tatorts unterwegs waren.

In der Nacht zu Freitag (17. November) fuhren alarmierte Polizisten zum Kastanienweg. Hier soll ein Zigarettenautomat aufgesprengt worden sein. Zwei dunkelgekleidete Männer mit einer kräftigen Statur sollen, laut Zeugenangeben, vom Tatort in Richtung Brühler Straße davongelaufen sein.

Am frühen Montagmorgen (13. November) beschädigten Unbekannte einen Zigarettenautomaten an der Straße "Im blauen Garn". Ein wachsamer Zeuge nahm zwei Männer und eine Frau wahr, die von dem betroffenen Automaten in Richtung Mühlenweg davongelaufen sein sollen. Einer der Männer habe eine gelbe Weste oder Jacke getragen. Die Verdächtige habe auffällige schulterlange Haare, die einer Löwenmähne ähneln sollen.

Die Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats 23 haben in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell