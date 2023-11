Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231121-5: Kassierer mit Holzstock bedroht und ausgeraubt

Bergheim (ots)

Polizei sucht Zeugen nach Raubüberfall auf Tankstelle

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach zwei etwa 18 bis 25 Jahre alten und ungefähr 175 bis 185 Zentimeter großen Männern. Ihnen wird vorgeworfen, am Montagabend (20. November) in Bergheim den Kassierer (18) einer Tankstelle bedroht und ausgeraubt zu haben. Mit erbeutetem Bargeld flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zur Tatzeit waren die Gesuchten maskiert und komplett schwarz gekleidet. Sie sind von schlanker Statur und hatten einen schwarzen Rucksack bei sich.

Die zuständigen Beamten des Kriminalkommissariats 13 suchen dringend Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Mailadresse poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 02271 81-0 entgegen.

Nach ersten Ermittlungen befand sich der Kassierer der am Knüchelsdamm gelegenen Tankstelle gegen 20 Uhr in einem Personalraum. Als er verdächtige Geräusche hörte, habe er umgehend den Verkaufsraum betreten und sei auf die zwei Maskierten getroffen. Ein Täter habe ihn sofort mit einem Schlagholz bedroht und Bargeld gefordert. Als er die ersten Scheine aus der Kasse genommen habe, sei er von einem Räuber ins Gesicht geschlagen worden. Mit mehreren hundert Euro Beute flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung.

Alarmierte Polizisten fahndeten umgehend im Nahbereich und nahmen eine Anzeige auf. Kriminalbeamte sicherten Spuren am Tatort. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an. (he)

