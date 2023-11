Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231121-2: Auto landete auf dem Dach - Blutprobe

Elsdorf (ots)

Alkoholisierte Autofahrerin an drei Unfällen beteiligt

Polizisten des Rhein-Erft-Kreises haben am späten Montagabend (20. November) den Führerschein einer Autofahrerin (38) in Elsdorf sichergestellt. Ihr wird vorgeworfen, an drei Verkehrsunfällen mit Sachschaden beteiligt gewesen und unter dem Einfluss von Alkohol gefahren zu sein. Zudem soll sie von zwei Unfallorten davongefahren sein.

Nach derzeitigem Sachstand sei die 38-Jährige gegen 22.20 Uhr mit ihrem Opel Corsa auf der Gladbacher Straße in Richtung Bergheim gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache sei sie nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Straßenlaterne kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls habe sich der Opel überschlagen und kam auf dem Dach zum Liegen.

Hinzugerufene Beamte halfen der Opelfahrerin aus dem Auto und nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf. Die Polizisten stellten Alkoholgeruch im Atem der Frau fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,2 Promille. Deshalb ordneten die Beamten eine Blutprobe an, die ein Arzt auf einer Polizeiwache entnahm.

Nach ersten Erkenntnissen hatte die 38-Jährige zuvor zwei weitere Verkehrsunfälle in Elsdorf verursacht. An der Einmündung von Nordrandweg und Köln-Aachener-Straße wäre sie gegen 22.10 Uhr mit einem VW, der von der Köln-Aachener Straße auf den Nordrandweg abbog, zusammengestoßen und vom Unfallort davongefahren. Danach hätte sie gegen 22.15 Uhr einen Renault, der an der Gladbacher Straße in Elsdorf-Esch geparkt war, touchiert und sich vom Unfallort entfernt.

Beamte des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zu den drei Unfällen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell