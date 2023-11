POL-REK: 231121-1: Radfahrerin angefahren und geflüchtet

Pulheim und Bergheim (ots) - Kriminalbeamte haben in zwei Fällen die Ermittlungen aufgenommen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem unbekannten Täter. Ihm wird vorgeworfen, am Freitag (17. November) in ein Einfamilienhaus in Pulheim eingebrochen zu sein. Laut ersten Ermittlungen erbeutete der Einbrecher Bargeld in niedrigem vierstelligem Wert. Die Geschädigte habe das Haus an der Diamantallee gegen ...

mehr