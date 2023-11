Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231120-4: Polizisten nehmen 19-Jährigen fest

Frechen (ots)

Aufmerksamer Zeuge gab entscheidenden Hinweis

Polizisten haben in der Nacht zu Montag (20. November) einen Tatverdächtigen (19) in Frechen gestoppt und festgenommen. Dem 19-Jährigen wird unter anderem vorgeworfen, in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen zu sein und mehrere Gegenstände entwendet zu haben. Der Polizeibekannte soll zeitnah in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete sich kurz nach Mitternacht bei der Polizei. Er habe einen lauten Knall gehört und sei in den Keller des Wohnhauses an der Römerhofallee gegangen. Dort habe er einen Unbekannten angetroffen und angesprochen. Der Verdächtige sei geflüchtet.

Alarmierte Polizisten fahndeten umgehend nach dem Flüchtigen. Sie stoppten einen Mann im Bereich der Greinstraße, auf den die Beschreibung des Zeugen passte. Der 19-Jährige hatte sich unter einem Auto versteckt. Die Uniformierten nahmen den nunmehr Beschuldigten, der ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, vorläufig fest und brachten ihn zu einer Polizeiwache. Weitere Beamte sicherten Spuren am Tatort, stellten Beschädigungen in dem Keller des Hauses fest und einen aufgefundenen Schraubendreher sicher. Laut ersten Ermittlungen entwendete der Täter einen Mantel sowie einen Schal. Kriminalbeamte des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

