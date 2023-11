POL-REK: 231120-1: Schulwegunfall - Polizei sucht unbekannte Autofahrerin

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Am Samstagnachmittag wurde gegen 17:15 Uhr in Hürth auf der Frechener Straße ein Verkehrsunfall aufgenommen. Zur Absicherung der Unfallstelle wurde ein Funkwagen quer gestellt. Hiervor hielt zunächst eine 33-jährige Frau mit ihrem Pkw an. Vermutlich im Zuge eines beabsichtigten Wendemanövers kollidierte die Frau mit dem Streifenwagen. Dabei wurde dieser beschädigt. Die Frau blieb jedoch ...

