Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Kollision mit Streifenwagen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstagnachmittag wurde gegen 17:15 Uhr in Hürth auf der Frechener Straße ein Verkehrsunfall aufgenommen. Zur Absicherung der Unfallstelle wurde ein Funkwagen quer gestellt. Hiervor hielt zunächst eine 33-jährige Frau mit ihrem Pkw an. Vermutlich im Zuge eines beabsichtigten Wendemanövers kollidierte die Frau mit dem Streifenwagen. Dabei wurde dieser beschädigt. Die Frau blieb jedoch nicht stehen. Im weiteren Verlauf des Wendemanövers beschädigte sie noch einen Leitpfosten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Rasch konnte die Frau eingeholt und kontrolliert werden. Hier wurde bei einem Atemalkoholvortest etwa 1,7 Promille festgestellt. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Eine Fahrerlaubnis besaß die Frau nicht. Eine entsprechende Verkehrsunfallanzeige wurde gefertigt. (Gr)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell