POL-REK: Dieb von Kamera erfasst

Hürth (ots) - Polizei Rhein-Erft-Kreis bietet Beratung zum Einbruchschutz Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach bislang unbekannten Tätern. Ihnen wird vorgeworfen, am Mittwoch (15. November) in eine Wohnung in Hürth-Hermülheim eingebrochen zu sein. Was die Täter erbeuteten, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen. Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch ...

