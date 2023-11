Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231116-1: Einbruch in Wohnung - Zeugensuche

Hürth (ots)

Polizei Rhein-Erft-Kreis bietet Beratung zum Einbruchschutz

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach bislang unbekannten Tätern. Ihnen wird vorgeworfen, am Mittwoch (15. November) in eine Wohnung in Hürth-Hermülheim eingebrochen zu sein. Was die Täter erbeuteten, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen. Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand habe der Geschädigte seine Wohnung am Villering gegen 6.30 Uhr verlassen. Als er gegen 20 Uhr zurückkehrte, habe er entdeckt, dass seine Wohnungstür beschädigt worden war. Im Wohnungsinneren sollen die Täter mehrere Räume sowie die darin befindlichen Schränke durchsucht haben. Hinzugerufene Polizisten entdeckten Hebelmarken an der Wohnungstür. Die Beamten sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige.

Speziell in der dunklen Jahreszeit ist Einbruchschutz essenziell. Die Täter nutzen insbesondere die Herbst- und Wintermonate zum Wohnungseinbruch aus, da sie durch die früh einsetzende Dunkelheit häufig unerkannt bleiben und somit meist ungestört agieren können. Unsere Expertinnen und Experten der Kriminalprävention beantworten auch in diesem Jahr wieder kostenfrei alle wichtigen Fragen von Bürgerinnen und Bürgern zum Thema Wohnungseinbruchschutz. In Gruppenberatungsterminen zeigen die Sicherheitsberater Täterarbeitsweisen, mögliche Schwachstellen an Haus und Wohnung sowie entsprechende Nachrüstmöglichkeiten auf. Folgende Termine finden im Beratungsraum in der dritten Etage der Luxemburger Straße 303a in 50354 Hürth statt:

Mittwoch, 22.11.2023, 14 - 16 Uhr

Dienstag, 28.11.2023, 14 - 16 Uhr Freitag, 8.12.2023, 11 - 13 Uhr Mittwoch, 13.12.2023, 14 - 16 Uhr Diensttag, 19.12.2023, 14 - 16 Uhr

Eine Anmeldung für die Gruppenberatung unter der Telefonnummer 02271 81 81-4848 oder per E-Mail an K.Kriminalpraevention.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de ist zwingend erforderlich.

Mehr Informationen zum Thema Einbruchschutz und eine Übersicht der kommenden Termine finden Sie unter https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/termin/riegel-vor-beratungstermine. (jus)

