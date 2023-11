Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231115-2: Unbekannte zerschmettern Ladentür mit Stein

Erftstadt (ots)

Ermittler suchen Zeugen

In der Nacht zu Mittwoch (15. November) haben in Erftstadt bislang Unbekannte einen Stein in die Glastür eines Geschäfts geworfen. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die zuständigen Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder zur Tatzeit verdächtige Feststellungen gemacht haben, sich über die Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden.

Laut ersten Erkenntnissen warfen die Unbekannten gegen 3.40 Uhr die Glastür eines Geschäfts an der Carl-Schurz-Straße mit einem Stein ein. Als er die zerborstene Scheibe sah, wählte ein Zeuge (26) den Notruf der Polizei. Die alarmierten Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach den Tätern auf. Zudem sicherten Kriminalpolizisten umfangreich Spuren am Tatort. Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell