POL-REK: 231113-3: Von Einbrechern beim Abendessen überrascht - Zeugensuche

Bedburg (ots)

Unbekannte brechen in vier Wohnungen ein

Am Samstagabend (11. November) sind bislang Unbekannte in vier Wohnungen in Bedburg-Kaster eingebrochen. Hierbei sollen die Einbrecher auf einen Hausbewohner getroffen sein. Anschließend flüchteten die Täter mit Bargeld. Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Gegen 18.45 Uhr meldete eine Zeugin über den Polizeinotruf, dass sie gerade von Einbrechern in ihrer Wohnung an der August-Macke-Straße überrascht worden sei. Sie habe mit ihrem Partner zu Abend gegessen, als die Unbekannten die Wohnungstür aufhebelten. Im Flur seiner Wohnung blickte der Bewohner dann in den Schein einer Taschenlampe. Umgehend flüchteten die Täter. Die alarmierten Polizisten nahmen unmittelbar die Fahndung auf. Bei der Tatortaufnahme stellten die Beamten fest, dass auch in die Wohnungen des Nachbarhauses eingebrochen worden war . Insgesamt hebelten die Täter die Türen zu vier Wohnungen auf, durchwühlten Schränke und entwendeten Bargeld.

Die zuständigen Ermittler bitte Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder zur Tatzeit verdächtige Feststellungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (hw)

