Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Süd (ots)

Am Freitagabend (05.05.2023, 23:30 Uhr) befuhr ein 26-jähriger Autofahrer aus Frankenthal die Saarlandstraße in Richtung Rheingönheim. Zur gleichen Zeit befuhr ein 38-jähriger Ludwigshafener mit seinem Auto den Schänzeldamm in Richtung Saarlandstraße. Im Einmündungsbereich Schänzeldamm / Saarlandstraße kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Ein Beifahrer des 26-Jährigen wurde durch den Unfall leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 20.000EUR. Da bezüglich des Unfallherganges, insbesondere der Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt Unklarheiten bestehen, werden Zeugen gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell