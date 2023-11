POL-REK: 231113-1: Fahrradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Am Morgen des 12.11.2023, gegen 01:45 Uhr, kam es in der Bergheimer Innenstadt zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Jugendliche gerieten zunächst in Streit. Dabei wurde Pfefferspray eingesetzt und es kam zu körperlichen Auseinandersetzungen. In dessen Verlauf flüchteten zwei der Beteiligten, wurden jedoch verfolgt. Der Versuch, eine weitere Flucht mittels Pkw zu verhindern, endete mit ...

