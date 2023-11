Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Bedburg: Mann von Dach gestürzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Morgen des 11.11.23, gegen 04:00 Uhr, wurde ein 34-jähriger Mann aus Bedburg in das Krankenhaus Bergheim eingeliefert. Bei einem Sturz von einem Hausdach wurde er schwer verletzt. Zuvor stellte der Mann fest, dass er sich ausgeschlossen hat. Daraufhin begab er sich auf das Hausdach. Dort wollte er über ein geöffnetes Dachfenster seiner Wohnung einsteigen. Dies in deutlich alkoholisiertem Zustand. Bevor er dieses Fenster erreichte, rutschte er jedoch ab und stürzte auf den Boden.

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell