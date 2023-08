Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: 27-Jähriger bei Streit verletzt

Recklinghausen (ots)

In einer Unterkunft an der Bochumer Straße sind in der vergangenen Nacht (Nacht auf Donnerstag) zwei Bewohner in Streit geraten. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 1.45 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 26-Jährigen und einem 27-Jährigen. Im Laufe des Streits soll der 26-Jährige dann ein Messer gezogen haben. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich die Situation bereits beruhigt. Ermittelt wird wegen Gefährlicher Körperverletzung.

