Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Ehrlicher Finder

Rüsselsheim (ots)

Die Beamten der Polizeistation in Rüsselsheim freuen sich über einen ehrlichen 34-jährigen Mann aus Rüsselsheim, welchen den Beamten am Sonntag, 11.06.23 um 13.30 Uhr eine Geldbörse auf den Tisch legte, der neben den gewohnten Dokumenten wie Führerschein, Ausweis und Krankenversichertenkarte auch einen stattlichen Geldbetrag in Höhe von 1.255 Euro beinhaltete. Die Geldbörse sei dem Finder im Flörsheimer Weg, Ecke Varkaustraße aufgefallen, als er sie am rechten Fahrbahnrand liegen sah. Der Verlierer konnte durch die Beamten ermittelt und ihm die Geldbörse wieder ausgehändigt werden. Dieser hatte vermutlich die Geldbörse zuvor kurzzeitig auf dem Dach seines PKW abgelegt, dort vergessen und sei losgefahren. Der glückliche Besitzer der Geldbörse möchte sich nun in angemessener Weise bei dem Finder bedanken.

