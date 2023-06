POL-GG: Verkerhsunfallflucht

Rüsselsheim (ots) - Rüsselsheim: Am Freitag (09.06.), in der Zeit von 21:30 Uhr bis 23:20 Uhr rissen bislang unbekannte Täter fünf Sichtzeichen aus den Leitschwellen, welche sich in der Haßlocher Straße a. H. der T- Tankstelle befanden. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06142 696-0 bei der Polizeistation ...

mehr