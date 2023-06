Darmstadt (ots) - Am Freitag den 09.06.2023 gegen 13:10 Uhr kam es in der Heidelberger Landstraße in Höhe der Hausnr. 263 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei fuhr ein PKW die Zufahrt zur Hausnummer 261 in Richtung Heidelberger Landstraße und wollte nach rechts in diese einbiegen. Dabei kollidierte der PKW mit einem, auf dem Gehweg abgestellten, gelben ...

mehr