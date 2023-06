Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Eberstadt, Heidelberger Landstraße, Unfallflucht, Lastenfahrrad beschädigt

Darmstadt (ots)

Am Freitag den 09.06.2023 gegen 13:10 Uhr kam es in der Heidelberger Landstraße in Höhe der Hausnr. 263 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei fuhr ein PKW die Zufahrt zur Hausnummer 261 in Richtung Heidelberger Landstraße und wollte nach rechts in diese einbiegen. Dabei kollidierte der PKW mit einem, auf dem Gehweg abgestellten, gelben Lasten-Fahrrad der deutschen Post AG, wodurch dieses auf die Schienen der Heidelberger Landstraße geschleudert wurde und auf der Seite zum Liegen kam. Im Anschluss flüchtete der PKW die Heidelberger Landstraße in Richtung Ringstraße. Der flüchtige PKW konnte beschrieben werden als Kompaktwagen in der Farbe Blaumetallic. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Fahrrad der Deutschen Post entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500.- EUR. Es wird darum gebeten sachdienliche Hinweise an die Polizeistation in Pfungstadt unter der 06157 - 95090 oder schriftlich an pst.pfungstadt.ppsh@polizei.hessen.de zu melden. Berichterstatter: Neumann, POK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell