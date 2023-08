Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch wollten unbekannte Täter in eine Metzgerei auf der Dortmunder Straße einbrechen. Sie versuchten offenbar zuerst, die Eingangstür aufzuhebeln, was aber nicht gelang. Danach versuchten sie es an einem Toilettenfenster. Eine Zeugin hörte gegen 1.15 Uhr verdächtige Geräusche und schaute nach. Dabei sah sei drei dunkel gekleidete Personen, die wegrannten. Gestohlen wurde nichts.

Im Paßkamp wurde am Dienstag - Vormittags oder Mittags - in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Räume. Die erbeuteten Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

