Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231110-2: Maskierte Täter raubten Geld von Kassiererin

Bedburg (ots)

Zeugen gesucht

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei Unbekannten, die am Donnerstagabend (9. November) die Mitarbeiterin eines Verbrauchermarkts in Bedburg unter Vorhalten eines Schlagstocks ausgeraubt haben sollen. Die Unbekannten seien etwa 17 bis 20 Jahre alt und sollen zur Tatzeit dunkle Kleidung getragen haben. Einer der beiden sei etwa 170 Zentimeter groß und mit einem Kapuzenshirt bekleidet gewesen. Er soll einen Schlagstock bei sich getragen haben. Nase und Mund habe er mit einem Halstuch mit Totenkopfmotiven maskiert. Der zweite Täter sei etwa 180 Zentimeter groß und habe eine weiße Medizinmaske getragen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81 0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen betraten die Täter gegen 20 Uhr den Discounter an der Adolf-Silverberg-Straße. In diesem Moment beabsichtigte die Angestellte einer Kundin Wechselgeld aus der Kasse zu geben. Unter Vorhalten eines Schlagstocks sollen die Unbekannten die Kassiererin aufgefordert haben Geld aus der Kasse herauszugeben. Zudem schoben sie die Bezahlende mit dem Stock weg. Dabei wurde sie leicht verletzt. Einer der Täter habe mehrfach mit dem Schlagstock gegen die Scheibe der Kasse geschlagen. Kurz darauf habe er in die offenstehende Kasse gegriffen. Samt Beute flüchteten die Räuber in Richtung Eichendorffstraße.

Alarmierte Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach den Verdächtigen auf. Weitere Beamte sicherten die Spuren am Tatort und befragten die Geschädigten sowie Zeugen. Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell