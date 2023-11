Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231109-3: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kerpen (ots)

Zeugensuche

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit zur Klärung eines Verkehrsunfalls nach einem unbekannten Autofahrer. Ein Fahrradfahrer (10) sei bei der Kollision mit einem schwarzen Auto am Mittwochmittag (8. November) in Kerpen gestürzt und wurde leicht verletzt. Der Fahrer und seine Beifahrerin seien unvermittelt weiter gefahren. Die Beamten des Verkehrskommissariats nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81 0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen war der 10-Jährige gegen 13.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Hermann-Löns-Straße in Fahrtrichtung Thaliastraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 40 seien dem Schüler mehrere Autos entgegengekommen. Ein Autofahrer habe das Fahrrad des Jungen mit dem linken hinteren Fahrzeugseite touchiert, als er einem Hindernis auf der Fahrbahn ausgewichen sei. Der Schüler sei gestürzt.

Der 10-Jährige erstattete gemeinsam mit einem Erziehungsberechtigten Anzeige auf einer Polizeiwache. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell