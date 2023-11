Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231108-2: Festnahme nach Ladendiebstahl

Frechen (ots)

Kriminalpolizisten haben Ermittlungen aufgenommen

In Frechen haben Polizisten am Dienstagnachmittag (7. November) einen Mann (30) vorläufig festgenommen. Ihm wird zur Last gelegt, in einem Geschäft ein Paar Schuhe entwendet zu haben. Bei der Personalienüberprüfung stellten die Polizisten fest, dass der Tatverdächtige aufgrund des Verdachts des illegalen Aufenthalts zur Fahndung ausgeschrieben ist.

Ein aufmerksamer Ladendetektiv habe den 30-Jährigen gegen 15.15 Uhr beobachtet, als er mit dem Diebesgut das Einkaufsgeschäft verlassen wollte. Zuvor hätte der Mann die Schuhe aus dem Originalkarton entnommen und das Preisetikett entfernt. Daraufhin habe der Mitarbeiter den Tatverdächtigen noch im Markt festgehalten und der Polizei übergeben. Die Polizisten nahmen den 30-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz aufweisen konnte, vorläufig fest. Bei der Überprüfung stellte sich außerdem heraus, dass er wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts in Deutschland gesucht wurde.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. Der Tatverdächtige muss sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts sowie des Ladendiebstahls verantworten. (do/jus)

