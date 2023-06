Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim-Gersprenz: Baggerschaufeln gestohlen/Zeugen gesucht

Reichelsheim (ots)

Ein Grundstück in der Quellenstraße in Gersprenz, geriet in der Nacht zum Dienstag (13.06.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter betraten das Gelände und entwendeten dort zwei Baggerschaufeln, in Form eines sogenannten Sieb- sowie eines Rechenlöffels. Die Minibagger-Anbauteile haben einen Wert von rund 2000 Euro.

Die ungebetenen Besucher müssen für den Abtransport der schweren Beute ein geeignetes Transportfahrzeug genutzt haben. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

