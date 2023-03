Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Diebstahl

Heiligenstadt (ots)

Am Samstag dem 04.03.2023 in der zeit von 15:30 Uhr bis 17:20 Uhr schraubten unbekannte Täter das Schanier einer Kellertür in einem Mehrfamilienhaus in der Dingelstädter Straße in Heiligenstadt ab. Durch eine, durch den Eigentümer angebrachte Alarmanlage wurden die Täter jedoch abgeschreckt und flüchteten ohne Beute. Zu allen Straftaten wird ausdrücklich um Zeugenhinweise gebeten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell