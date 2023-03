LPI-NDH: Berauschte Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen

Heiligenstadt (ots) - In der Zeit vom Freitag dem 03.03.2023, 11:30 Uhr bis zum Samstag dem 04.03.2023, 09:30 Uhr brachen unbekannte Täter in Heiligenstadt in der Dingelstädter Straße in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein und entwendeten dort eine Motorsäge samt Zubehör im Wert von ca. 150,-EUR. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 03606 6510 E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de ...

mehr