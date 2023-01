Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl aus Auto

Bad Langensalza (ots)

Am Dienstag wurde in der Straße Im Oberfelde/Gothaer Landstraße zwischen 10.10 Uhr und 10.35 Uhr aus einem Seat Cupra eine Geldbörse entwendet. Unbekannte hatten hierzu an dem Fahrzeug zwei Seitenscheiben eingeschlagen und die Beute aus dem Fahrzeuginneren entnommen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Täter aufgenommen und Spuren an dem Seat gesichert. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeidienststelle in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell