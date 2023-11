Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231109-1: Porsche und Audi bei zwei Einbrüchen entwendet

Kerpen und Bergheim (ots)

Kriminalbeamte suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren unbekannten Tätern. Ihnen wird vorgeworfen, am Mittwoch (8. November) in ein Haus in Kerpen-Türnich eingebrochen zu sein und dabei einen Porsche entwendet zu haben. Der Geschädigte haben gegen 7.30 Uhr sein Haus im Bereich der Rolshausenstraße verlassen. Als er gegen 17.40 Uhr zurückgekehrt sei, sollen die Haustür sowie das Garagentor offen gestanden haben. Zudem habe er festgestellt, dass sein Porsche Carrera nicht mehr in der Garage steht. Im Innern des Hauses sollen die Täter ein Zimmer sowie die darin befindlichen Schränke und Schubladen durchsucht haben.

Bei einem Einbruch in Bergheim-Thorr in der Nacht zu Dienstag (7. November) haben Unbekannte einen Audi Q3 entwendet. Der Geschädigte gab an, das Auto am Vorabend gegen 20.30 Uhr in der Auffahrt seines Hauses an der Römerstraße abgestellt zu haben. Am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr sei ihm aufgefallen, dass das Auto samt Schlüssel sowie ein Smartphone, das im Haus lag, nicht mehr da waren.

In beiden Fällen sicherten Polizisten die Spuren am Tatort und nahmen jeweils eine Strafanzeige auf.

Beamte des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen zu beiden Taten aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Einbrüchen oder zu verdächtigen Feststellungen nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell