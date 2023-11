Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231110-1: Fahndung nach flüchtigen Handydieben - Zeugensuche

Frechen (ots)

Mehrere Smartphones aus Geschäft gestohlen

Am Donnerstagnachmittag (9. November 2023) haben in Frechen zwei bislang unbekannte Männer mehrere Smartphones aus der Auslage eines Geschäfts entwendet. Zeugen beschrieben die Täter als Männer im Alter von etwa 20 Jahren mit einer Körpergröße zwischen 170 bis 180 Zentimetern. Die beiden bärtigen und dunkel gekleideten Personen sollen zur Tatzeit Kappen getragen haben. Ein Verdächtiger habe eine beige Jacke angehabt.

Hinweise zu den Verdächtigen nehmen die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 22 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an postfach.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen haben die Unbekannte gegen 14.30 Uhr die Filiale an der Hauptstraße betreten. Während einer der Männer die Tür aufgehalten habe, soll sein Komplize die Smartphones von der Sicherung gerissen haben. Mit ihrer Beute flüchteten die dreisten Diebe in Richtung Keimesstraße. Alarmierte Polizisten nahmen umgehen die Fahndung auf und sicherten Spuren am Tatort. (hw)

