BPOL NRW: Fahndungserfolg: Bundespolizisten nehmen vier Taschendiebe auf frischer Tat fest

Essen (ots) - Am gestrigen Donnerstagabend (17. August) soll ein zunächst Unbekannter im Hauptbahnhof Essen einen Reisenden an den Hintern gefasst haben. Bundespolizisten gelang es ihn mit Hilfe der Kameraüberwachung wenig später zu stellen. Gegen 23 Uhr wurde ein 58-Jähriger in der Bundespolizeiwache im Essener Hauptbahnhof vorstellig. Der Mann gab an, dass er ...

mehr