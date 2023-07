Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Uhren bei Einbruch entwendet/Zigarettenautomat gesprengt

Iserlohn (ots)

Unbekannte sind am Dienstag, zwischen 08:00 und 17:00 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus Am Steinhügel eingebrochen. Sie brachen dafür gewaltsam die Wohnungstür auf. Anschließend entwendeten sie zwei Uhren aus dem Inneren der Wohnung. Hinweise auf mögliche Täter liegen bisher nicht vor. (schl)

Zwischen Montagabend, 20:00 Uhr und Dienstagmorgen, 07:50 Uhr sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten am Schürenbusch auf. Der Automat wurde dadurch stark beschädigt. Die Täter stahlen Bargeld und Zigarettenschachteln. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl)

