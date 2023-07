POL-MK: Kupferrohre von Friedhofskapelle gestohlen

Halver (ots) - Eine 20-Jährige hat am Abend im Kreuzungsbereich Bruch/Oeckinghausen fünf an einer Ampel wartende Fahrzeuge mit Steinen beworfen. Dadurch entstanden an den Fahrzeugen Lackschäden. Gegenüber den alarmierten Polizisten verhielt sie sich aggressiv. Zudem nahm sie einen weiteren Stein in die Hand und drohte den Beamten damit. Die Polizisten überwältigten die 20-Jährige. Im Einsatzverlauf ergaben sich Hinweise auf eine mögliche psychische Erkrankung. Die ...

