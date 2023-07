Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Tödlicher Badeunfall - Bodensee bei Meersburg, 88709 Meersburg

Göppingen (ots)

88709 Meersburg - Ein 61jähriger Mann ging am 11.07.2023 gegen 16:00 Uhr von seinem Grundstück aus in den Bodensee. Er blieb in Ufernähe und schwamm parallel zum Ufer hin und her. Da seine Nachbarin ihn von ihrem Haus aus durchgängig sehen konnte, bemerkte sie sofort, als er um 16:13 Uhr plötzlich unterging. Sie rannte sofort an die Unglücksstelle und konnte den Schwimmer ergreifen und über Wasser halten. Zusammen mit einem weiteren Nachbarn brachten sie ihn ans Ufer und begannen mit der Reanimation. Obwohl sie diese bis zum Eintreffen der Rettungskräfte aufrecht erhielten, verstarb der Mann auf dem Weg ins Krankenhaus. Weitere Ermittlungen bezüglich der Unglücksursache werden von der Wasserschutzpolizei in Überlingen durchgeführt.

