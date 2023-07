POL-MK: Handtasche aus Mazda entwendet

Iserlohn (ots) - Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Gewächshaus an der Aucheler Straße eingebrochen. Die Täter schnitten dazu ein Zaunelement auf und gelangten anschließend über ein geöffnetes Fenster ins Innere. Gegenstände wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht entwendet. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

