Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Kerpen: Einbrecher festgenommen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei konnte am Abend des 11.11.2023, kurz nach 18:00 Uhr, drei Wohnungseinbrecher festnehmen. Diese hatten in der Ortslage Kerpen die Terrassentüre einer Wohnung aufgebrochen. Aufmerksame Nachbarn bemerkten den Einbruch und informierten die Polizei. Die Täter, 20, 23 und 52 Jahre alt, wurden in der Wohnung gestellt und einer Polizeiwache zugeführt.

