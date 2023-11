POL-REK: 231115-1: Einbrecher entwenden Schmuck - Zeugensuche

Bedburg (ots) - Unbekannte brechen in vier Wohnungen ein Am Samstagabend (11. November) sind bislang Unbekannte in vier Wohnungen in Bedburg-Kaster eingebrochen. Hierbei sollen die Einbrecher auf einen Hausbewohner getroffen sein. Anschließend flüchteten die Täter mit Bargeld. Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen bereits aufgenommen. Gegen ...

