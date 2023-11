Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231120-3: Nach Raubüberfällen auf Tankstellen - Polizei sucht Zeugen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Mitarbeiter mit Messer und Waffe bedroht

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach mehreren Unbekannten, die am Freitagabend (17. November) in Elsdorf und in der Nacht zu Samstag (18. November) in Kerpen jeweils eine Tankstelle überfallen haben. Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 13 suchen in beiden Fällen Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

Gegen 20.20 Uhr sollen zwei junge, maskierte Männer den Verkaufsraum der Tankstelle an der Köln-Aachener-Straße in Elsdorf betreten haben. Einer der Männer soll einen Angestellten mit einem Messer bedroht und zur Öffnung der Kasse aufgefordert haben. Sein Komplize habe mit einer weißen Tüte neben ihm gestanden. Beide Männer seien von normaler Statur und haben eine geschätzte Körpergröße von 170 Zentimetern. Einer habe einen weißen Kapuzenpullover, eine Sonnenbrille, eine schwarze Jogginghose und grau-schwarze Halbschuhe getragen. Sein Gesicht soll er mit einem schwarz-weißen Tuchen verdeckt haben. Der mutmaßliche Mittäter habe eine schwarze Steppjacke mit einem auffälligen Riss am linken Ärmel getragen. Auf seiner schwarzen Jogginghose sollen sich weiße Streifen befunden haben. Nachdem die Täter mit dem Messer auf das Kassengehäuse einstachen und mehrere Glasflaschen gegen die Wände das Ladens warfen, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Oststraße.

In Kerpen-Sindorf hebelte gegen 3 Uhr ein bislang Unbekannter das Fenster zu einem Lagerraum einer Tankstelle an der Erftstraße auf. Dort überraschte ihn ein Mitarbeiter, der sich nach den verdächtigen Geräuschen umgesehen habe. Den Polizisten berichtete der Angestellte später, dass der Unbekannte ihn mit einer schwarzen Waffe bedroht habe. Unverzüglich soll er die Tür zum Lagerraum wieder geschlossen und den Notruf der Polizei gewählt haben. Die alarmierten Polizisten durchsuchten die Räume der Tankstelle und leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein.

Hinweise von Zeugen zu den Tätern oder verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die zuständigen Ermittler unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de. (hw)

