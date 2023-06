Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Haftbefehl gegen Tatverdächtigen nach Schussabgabe

Hückelhoven (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Kreispolizeibehörde Heinsberg

Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach erwirkte am gestrigen Donnerstag (15. Juni) beim Amtsgericht Mönchengladbach einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den 34-jährigen Mann aus Hückelhoven, der am Mittwoch (14. Juni), gegen 21.30 Uhr, an einem Imbiss an der Jacobastraße einen Schuss abgegeben hatte. (Wir berichteten mit PB Nr. 165 von Donnerstag, 15. Juni 2023) Die Polizei stellte zwei Fahrzeuge sicher, die nun auf verwertbare Spuren untersucht werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern weiter an.

