POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der 25. Kalenderwoche

Erkelenz (ots) - Nach einem Auftritt auf dem Lambertusmarkt in Erkelenz wurde am Sonntag, 11. Juni, gegen 22.30 Uhr, ein Saxophon entwendet. Der Eigentümer hatte das Musikinstrument des Herstellers Henri Selmer auf einer Betonbank an der Straße Zehnthofweg abgestellt, wobei es sich in einem schwarzen Koffer befand. Kurz darauf musste er feststellen, dass das Instrument offensichtlich entwendet wurde. Wer kann Angaben zum Verbleib des Instrumentes machen? Hinweise nimmt das ...

