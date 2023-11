Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231121-3: Senior auf dem Friedhof ausgeraubt - Zeugen gesucht

Bergheim (ots)

Täter bedroht Rentner mit Messer und erbeutet Geldbörse

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet mit Hochdruck nach einem etwa 20 Jahre alten und ungefähr 180 Zentimeter großen Mann. Ihm wird vorgeworfen, am Montagnachmittag (20. November) einen Senior (80) auf dem Friedhof in Quadrath-Ichendorf mit einem Messer bedroht und beraubt zu haben. Der Gesuchte ist von schlanker Statur, hat dunkle Haare und war zur Tatzeit komplett schwarz gekleidet.

Die zuständigen Beamten des Kriminalkommissariats 21 suchen dringend Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Mailadresse poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 02271 81-0 entgegen.

Nach ersten Ermittlungen hielt sich der 80-Jährige gegen 16.30 Uhr auf dem Friedhofsgelände an der Domackerstraße auf. "Am Familiengrab habe ich mich auf meinen Rollator gesetzt", gab der Geschädigte später zu Protokoll. Plötzlich habe der Unbekannte vor ihm gestanden und nach der Geldbörse des Rentners gefragt. Zeitgleich soll der Täter ein Messer aus der Jacke gezogen und den betagten Herrn bedroht haben. Mit der Geldbörse des Anzeigenerstatters flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell