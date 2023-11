POL-REK: 231121-4: Mutmaßlicher Kabeldieb festgenommen

Elsdorf (ots) - Alkoholisierte Autofahrerin an drei Unfällen beteiligt Polizisten des Rhein-Erft-Kreises haben am späten Montagabend (20. November) den Führerschein einer Autofahrerin (38) in Elsdorf sichergestellt. Ihr wird vorgeworfen, an drei Verkehrsunfällen mit Sachschaden beteiligt gewesen und unter dem Einfluss von Alkohol gefahren zu sein. Zudem soll sie von zwei Unfallorten davongefahren sein. Nach ...

