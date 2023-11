Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231122-1: Schmuck bei zwei Einbrüchen entwendet - Zeugensuche

Kerpen und Pulheim (ots)

Kriminalpolizisten haben in zwei Fällen die Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach drei unbekannten Tätern. Ihnen wird vorgeworfen, am frühen Dienstagabend (21. November) in ein Haus in Kerpen eingebrochen zu sein. Die Unbekannten sollen schwarze Kleidung getragen haben und etwa 175 bis 180 Zentimeter groß sein.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei die Geschädigte gegen 17.50 Uhr mit einem Angehörigen in ihr Haus an der Marienstraße zurückgekehrt. Als sie zur Haustür gegangen sei, habe sie gesehen, wie die Gesuchten durch den Vorgarten flüchteten. Im Innern sollen die Täter ein Zimmer durchsucht und Schmuck entwendet haben. Die alarmierten Polizisten sicherten die Spuren am Tatort und stellten dabei an der Terrassentür Beschädigungen fest.

In Pulheim-Stommeln habe ein weiterer Geschädigter am Dienstagabend (21. November) in seinem Haus im Bereich des Lindlacher Wegs gegen 19 Uhr ein offenes Fenster entdeckt. Im Haus sollen Unbekannte einen Tresor mit Bargeld und Schmuck entwendet haben. Hinzugerufene Polizeibeamte fanden Hebelmarken am Fensterrahmen. Die Uniformierten sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige.

Beamte des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen zu beiden Sachverhalten aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zu den Tatzeiten nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Die Berater der Kriminalprävention und des Opferschutzes (KP/O) geben in Gruppenberatungsterminen Tipps zum Thema Einbruchschutz. Dabei klären die Experten Interessierte über Schwachstellen an Haus und Wohnung, über Täterarbeitsweisen sowie entsprechende Nachrüstmöglichkeiten auf. Ziel ist es, Einbrechern die Stirn zu bieten und das Hab und Gut erfolgreich zu sichern. Eine Übersicht der kommenden Termine finden Sie unter https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/termin/riegel-vor-beratungstermine. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell